Rosato attacca Letta sul ddl Zan | ' Ha bisogno di bandiere ideologiche più che di una legge da approvare'

(Di domenica 18 luglio 2021) Lui difende la mediazione di Renzi. Ma, al momento, Pd - M5s e Leu non ne vogliono sapere. "Se la lega vota il ddl Scalfarotto, che ha meno spigolosità rispetto allo Zan, io sono contento. Poco ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Rosato attacca

Globalist.it

Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettorea skytg24. "Le leggi si approvano con i numeri, il resto è demagogia. Basta vedere cosa è accaduto qualche giorno fa al Senato. O c'è la ...Lo ha detto il presidente di Italia Viva Ettorea skytg24. "Le leggi si approvano con i numeri, il resto è demagogia. Basta vedere cosa è accaduto qualche giorno fa al Senato. O c'è la ...Il presidente di Italia Viva: "Le leggi si approvano con i numeri, il resto è demagogia. Basta vedere cosa è accaduto qualche giorno fa al Senato".Il coordinatore nazionale del partito: "Contro le evidenze dei numeri, come abbiamo visto anche ieri in Aula, continuano a non cercare una mediazione..." ...