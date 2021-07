Il cane dei vicini morde la figlia. Lo uccide a colpi di pistola e lo trascina in strada riprendendo tutto

(Di giovedì 15 luglio 2021) Mazara del Vallo è sotto shock per un atto di efferata violenza subita da un. Un uomo di 44 anni è stato arrestato per dopo aver ucciso ildel vicino eto il suo corpo inlegandolo al suo furgone. L’uomo aveva rivendicato l’atto motivandolo come una promessa di vendetta mantenuta econ lo smartphone.ildel vicino e lopercol furgone Un atto di estrema ed efferata violenza quella perpetuata da un uomo di 44 anni di origini rumene ma residente a ...

La "colpa" del- a detta dell'uomo - è di aver morso la mano della figlia. Dopo il video ...denuncia dall'associazione nazionale protezione animali onlus e in seguito sono partite le indagini...+ avete visto la bocca di un, di uno squalo e di un cavallo? Non sono uguali. un viaggio alla scopertacrani e di altre ossa dello scheletro di pesci , mammiferi e uccelli. Senza ...Mazara del Vallo è sotto shock per un atto di efferata violenza subita da un cane. Un uomo di 44 anni è stato arrestato per dopo aver ucciso il cane del vicino e trascinato il suo corpo in strada lega ...Durante i controlli, la polizia ha verificato, grazie al personale veterinario dell'Asp di Siracusa, che i cani non avevano i microchip per la loro identificazione. Il titolare della ditta di ...