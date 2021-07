Covid, Crisanti: “Libera tutti facilita nuove varianti più resistenti ai vaccini” (Di martedì 13 luglio 2021) I casi di Covid “saliranno a questo ritmo ancora per un mese e poi tutto dipenderà da quanto terrà la barriera dei vaccinati con due dosi e dei guariti”. Questa la previsione al ‘La Stampa’ di Andrea Crisanti, che analizza l’andamento dei contagi, vicini al raddoppio di settimana in settimana a causa della variante Delta. Secondo il professore di Microbiologia dell’Università di Padova, i festeggiamenti di domenica sera hanno dato una mano al virus, “ma soprattutto in Inghilterra dove il contagio supera i 30 mila casi al giorno. Una situazione che rischia di facilitare nuove varianti più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) I casi di“saliranno a questo ritmo ancora per un mese e poi tutto dipenderà da quanto terrà la barriera dei vaccinati con due dosi e dei guariti”. Questa la previsione al ‘La Stampa’ di Andrea, che analizza l’andamento dei contagi, vicini al raddoppio di settimana in settimana a causa della variante Delta. Secondo il professore di Microbiologia dell’Università di Padova, i festeggiamenti di domenica sera hanno dato una mano al virus, “ma soprattutto in Inghilterra dove il contagio supera i 30 mila casi al giorno. Una situazione che rischia direpiù ...

