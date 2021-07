Wimbledon 2021: la finale Berrettini - Djokovic in diretta. Commento live dalle 15 (Di domenica 11 luglio 2021) Cresce l'attesa, sale la tensione a Londra per la domenica azzurra delle due finali. Si comincia con la finale del torneo di tennis di Wimbledon 2021 che - alle ore 15 - vedrà il nostro Matteo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Cresce l'attesa, sale la tensione a Londra per la domenica azzurra delle due finali. Si comincia con ladel torneo di tennis diche - alle ore 15 - vedrà il nostro Matteo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkySport : ?? Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la finale anche in chiaro su @TV8it #SkyTennis #Wimbledon @NOWTV_It @SkyTG24… - EugenioCardi : Nel 2021 ancora siamo anacronisticamente costretti a dover pagare il canone però #Berrettini in finale a #Wimbledon… - VIOLA_MARTELLA : -