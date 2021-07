Wembley | monarchia o repubblica? Il commento di Celotto

(Di domenica 11 luglio 2021) Stasera in tribuna avedremo il presidente Mattarella accanto al principe Carlo, figlio della Regina ed erede al trono.contro, insomma. Ma avere il Presidente dellain tribuna ci porta fortuna? I social si sono divisi, visto che molti hanno reso popolare l’hashtag #mattarellarestaacasa. Per tante ragioni, non certo solo per scaramanzia. Ma la scaramanzia nelle finali conta e quindi vediamo i precedenti. La presenza dei Presidenti dellaai mondiali ci ha sempre portato fortuna. A Madrid nel 1982 Pertini e a Berlino nel 2006 Napolitano sono stati testimoni ...

Advertising

monarchico : Il #principe #Federico, #principessa #Mary e #Cristiano a #Wembley per tifare la #Danimarca contro #Inghilterra… - eternoritorvno : Ho bisogno di vedere alla stadio di Wembley Mattarella e la Regina Elisabetta seduti uno di fronte all’altra nelle… - damons_wife_ : da oggi bimba di Kasper Schmeichel che ha elegantemente smontato, distrutto, steso, asfaltato e fatto implodere l’i… -

Ultime Notizie dalla rete : Wembley monarchia

Il Sole 24 ORE

L'Italia torna aper la finale di Euro 2020. Gli Azzurri si trovano di fronte alle 21 di questa sera i ... Repubblica contro, Unione Europea contro Brexit. Con il gruppo azzurro è ...Consigliato per te - Dall'Hamilton Crescent di Glasgow a, il Regno Unito del calcio e la sua migrazione in Italia. Politica, storia e sport in un ... fino ad arrivare al presente:(...Le sfide incrociate vedono Berrettini affrontare il n.1 del tennis mondiale Ðiokovic mentre la Nazionale di Mancini contende Euro2020 agli inglesi, in casa loro ...Chi vince è campione d'Europa L’Italia torna a Wembley per la finale di Euro 2020 ... Sono attesi in tribuna il presidente Mattarella e il principe William: Repubblica contro Monarchia, Unione Europea ...