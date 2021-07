«Beppe ha sbagliato, è ora di uscire dal governo» (Di sabato 10 luglio 2021) Alberto Airola, senatore dal 2013, tra i pionieri del M5S, è tra i più ostili al compromesso sulla riforma della giustizia. E la aspetta al varco in Senato: «Io mi sono turato il naso troppe volte per senso di responsabilità verso i governi che abbiamo sostenuto, sono andato al di là del mio senso etico. Adesso è il momento di dire basta». In Senato vi opporrete? Pur con sfumature diverse il nostro gruppo è compatto. La riforma Bonadefe è uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 luglio 2021) Alberto Airola, senatore dal 2013, tra i pionieri del M5S, è tra i più ostili al compromesso sulla riforma della giustizia. E la aspetta al varco in Senato: «Io mi sono turato il naso troppe volte per senso di responsabilità verso i governi che abbiamo sostenuto, sono andato al di là del mio senso etico. Adesso è il momento di dire basta». In Senato vi opporrete? Pur con sfumature diverse il nostro gruppo è compatto. La riforma Bonadefe è uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

