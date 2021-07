Anticipazioni Love is in the air, incredibile colpo di scena: Serkan fa la sua scelta (Di sabato 10 luglio 2021) Le Anticipazioni di Love is in the air fanno sapere di un colpo di scena molto romantico che vedrà coinvolto Serkan Dal lunedì al venerdì alle 15:30, Love is in the air, l’amata soap opera turca, allieta i pomeriggi di Canale 5 e di tutti i telespettatori ormai appassionati alle vicissitudini dei protagonisti. Stando alle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Lediis in the air fanno sapere di undimolto romantico che vedrà coinvoltoDal lunedì al venerdì alle 15:30,is in the air, l’amata soap opera turca, allieta i pomeriggi di Canale 5 e di tutti i telespettatori ormai appassionati alle vicissitudini dei protagonisti. Stando alle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 luglio 2021 - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021 - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni: l'estrema decisione di Eda - andreastoolbox : Modern Love 2 arriva su Prime Video: tutte le anticipazioni | Libero Tecnologia -