Eutanasia legale, i passi avanti di legge e referendum (Di venerdì 9 luglio 2021) Servono 500mila firme per il Referendum Eutanasia legale. Finora ne sono arrivate 45mila che non bastano. Per questo l’Associazione Luca Coscioni ha fatto partire la prima mobilitazione nazionale, con centinaia di tavoli in tutta Italia, da giovedì 9 a lunedì 12 luglio. Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) Servono 500mila firme per il Referendum Eutanasia legale. Finora ne sono arrivate 45mila che non bastano. Per questo l’Associazione Luca Coscioni ha fatto partire la prima mobilitazione nazionale, con centinaia di tavoli in tutta Italia, da giovedì 9 a lunedì 12 luglio. Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ult… - marcocappato : Nove su dieci a favore dell'#eutanasiaLegale, secondo il sondaggio de La Voce Apuana. Sì, certo è solo un sondagg… - arthemysya : RT @giulianol: @HermanniTest @arthemysya @LucioMalan @KitemuoT @realDonadelLuca E che ne pensa dell'eutanasia per adolescenti depressi (leg… - echosmindset : @ moots italian*, se riuscite firmate la petizione per chiedere il referendum per l’eutanasia legale!!! - circoloAtzeni : Oggi venerdì 9 luglio dalle 17.30 alle 21 a Cagliari potrete firmare per il Referendum Eutanasia Legale al banchett… -