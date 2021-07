Covid: report Aifa, 76.206 reazioni avverse vaccino, 87,9% non gravi (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono 76.206 le segnalazioni di eventi avversi" dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid "su un totale di 49.512.799 dosi, di cui l'87,9% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia, stanchezza e dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 154 ogni 100mila dosi". Lo riporta l'Aifa nel sesto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 per i 4 vaccini in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono 76.206 le segnalazioni di eventi avversi" dopo la somministrazione dei vaccini anti-"su un totale di 49.512.799 dosi, di cui l'87,9% sono riferite a eventi non, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia, stanchezza e dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 154 ogni 100mila dosi". Lo riporta l'nel sesto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 per i 4 vaccini in ...

