Stroppa: «Monza posto a me caro. Serie A? Sarà difficile» (Di lunedì 5 luglio 2021) Giovanni Stroppa si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Monza: le sue dichiarazioni Giovanni Stroppa si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Monza. Le sue dichiarazioni. Monza – «Voglio fare un ringraziamento a tutti, dal presidente al dottor Galliani, è una sensazione strana: ho allenato lontano da casa negli ultimi anni, questa nuova esperienza mi fa tornare in un posto a me caro. Sarà un’esperienza nuova, cercherò attraverso una dedizione maniacale per arrivare ai risultati sperati. La scelta non è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Giovannisi è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del: le sue dichiarazioni Giovannisi è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del. Le sue dichiarazioni.– «Voglio fare un ringraziamento a tutti, dal presidente al dottor Galliani, è una sensazione strana: ho allenato lontano da casa negli ultimi anni, questa nuova esperienza mi fa tornare in una meun’esperienza nuova, cercherò attraverso una dedizione maniacale per arrivare ai risultati sperati. La scelta non è ...

