Ferramenta distrutta dalle fiamme a Fagagna | rabbia e sconforto | ' Danni da un milione'

Advertising

zazoomblog : La storica ferramenta di Fagagna distrutta dalle fiamme rabbia e sconforto: Danni per almeno un milione - #storica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferramenta distrutta

Per la, nota in tutta la parte di provincia che va da Martignacco a Codroipo, oggi era il giorno di chiusura. Ma come spesso capita il titolare, Luigi Goi, era arrivato di mattina presto ...Lunedì 5 giugno 2021. Completamentedalle fiamme laGoi Luigi di Fagagna, al civico 71 di via dei Fabrizio, tra Udine e Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Il rogo all'interno del capannone, che ha comportato ...Completamente distrutta dalle fiamme la Ferramenta Goi Luigi di Fagagna, al civico 71 di via dei Fabrizio, in Friuli Venezia Giulia.