"Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande", vacanze strette stasera in tv

"Seguendo riti antichi, pizza, prosciutto e fichi, per quanto vada male c'è sempre da mangiare, e l'ultima canzone la lascio nel bicchiere..c'è sempre un'occasione per vendere il sedere..". Cantava così Mariano Detto, senza censure. Con quel briciolo d'irriverenza e sfrontatezza, che faceva di un cantante un artista. La sigla detta memorie. E' solo l'inizio ma racconta già tutto del film stasera in tv, "Ricchi, Ricchissimi… praticamente in mutande"; il sole caliente. la spiaggia, e le imperdibili note di una colonna sonora. Uno scialet, una baita. La casa prefabbricata troverà la sua sistemazione in ...

