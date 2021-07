LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: forte pioggia sul gruppo, attacca Colbrelli (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 La Bike-Exchange si mette a tirare per il traguardo volante. 13.54 Anche Sergio Higuita rientra sui due davanti. 13.53 Con il campione italiano anche Anthony Perez (Cofidis, Solutions Crédits). 13.52 120 chilometri al traguardo. 13.50 attacca ancora uno scatenato Sonny Colbrelli! 13.48 Rientrano diversi corridori sui due attaccanti, tra i quali anche un eccellente Colbrelli. 13.46 Con LaTour si muove Dan Martin. 13.45 Tra dieci chilometri il traguardo volante con Colbrelli e Matthews attivi in testa al ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 La Bike-Exchange si mette a tirare per il traguardo volante. 13.54 Anche Sergio Higuita rientra sui due davanti. 13.53 Con il campione italiano anche Anthony Perez (Cofidis, Solutions Crédits). 13.52 120 chilometri al traguardo. 13.50ancora uno scatenato Sonny! 13.48 Rientrano diversi corridori sui duenti, tra i quali anche un eccellente. 13.46 Con Lasi muove Dan Martin. 13.45 Tra dieci chilometri il traguardo volante cone Matthews attivi in testa al ...

