State a casa, intervista a regista e cast: “Il nostro lavoro serve per metabolizzare un momento di crisi" (Di sabato 3 luglio 2021) La nostra intervista al regista Roan Johnson e ai quattro giovani protagonisti Lorenzo Frediani, Giordana Faggiano, Dario Aita e Martina Sammarco per il nuovo film State a casa, dal 1° luglio in sala. State a casa, il nuovo film di Roan Johnson in sala dal 1° luglio con Palomar e Vision Distribution, è molto più che un film sulla pandemia. È un film su un altro tipo di virus che attanaglia e si insinua silenzioso nelle nostre vite e non se ne va più via. Di questo e altri aspetti meta-narrativi del film abbiamo parlato con il regista londinese-toscano, insieme al ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021) La nostraalRoan Johnson e ai quattro giovani protagonisti Lorenzo Frediani, Giordana Faggiano, Dario Aita e Martina Sammarco per il nuovo film, dal 1° luglio in sala., il nuovo film di Roan Johnson in sala dal 1° luglio con Palomar e Vision Distribution, è molto più che un film sulla pandemia. È un film su un altro tipo di virus che attanaglia e si insinua silenzioso nelle nostre vite e non se ne va più via. Di questo e altri aspetti meta-narrativi del film abbiamo parlato con illondinese-toscano, insieme al ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi Como è bellissima. Giornata limpida e lago proprio a livello della piazza. In attesa della partita non state a… - lokiilonely : non è possibile che delle donne abbiano una tale concezione di sé. se voi non avete fiducia in voi stesse, se voi v… - damicisvito : RT @roanjohnson: Domani sera! STATE A CASA! Ma andate al cinema! - BriManuela : RT @roanjohnson: Domani sera! STATE A CASA! Ma andate al cinema! - roanjohnson : Domani sera! STATE A CASA! Ma andate al cinema! -