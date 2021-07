Irene Tinagli: 'Non esistono alleanze obbligate o a prescindere e con M5s...' (Di sabato 3 luglio 2021) E adesso in attesa di capire quali saranno le sorti grilline che accadrà? "Non esistono alleanze obbligate o a prescindere". A dirlo è Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, in un'intervista al ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) E adesso in attesa di capire quali saranno le sorti grilline che accadrà? "Nono a". A dirlo è, vicesegretaria del Pd, in un'intervista al ...

Ultime Notizie dalla rete : Irene Tinagli Irene Tinagli: 'Non esistono alleanze obbligate o a prescindere e con M5s...' E adesso in attesa di capire quali saranno le sorti grilline che accadrà? "Non esistono alleanze obbligate o a prescindere". A dirlo è Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, in un'intervista al Messaggero. "Il Partito Democratico sotto la guida di Enrico Letta si è impegnato a costruire una coalizione di centrosinistra larga e ...

Pd, Provenzano: "Stiamo con Draghi, ma c'è chi vuole una sinistra muta" Nello schema del nuovo Pd di Enrico Letta , Peppe Provenzano è il vicesegretario più a sinistra ( Irene Tinagli , l'altra vice, è di area liberal). Ama il dibattito culturale, è spesso al centro di polemiche, da alcuni è considerato il più insofferente alla partecipazione dei dem al governo Draghi:...

