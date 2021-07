Le previsioni meteo del weekend del 3 e 4 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo le temperature oltre i 40°C, in particolare al Sud, dell'ultima settimana di giugno, nei primi giorni di luglio le massime scendono a 30-35°C. Il primo weekend del mese vede un peggiornamento delle condizioni al Nord con nubi in addensamento il sabato e rovesci e temporali sparsi la domenica. Nel resto d'Italia il fine settimana è sereno, salvo qualche velatura sia al Centro che al Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo le temperature oltre i 40°C, in particolare al Sud, dell'ultima settimana di giugno, nei primi giorni dile massime scendono a 30-35°C. Il primodel mese vede un peggiornamento delle condizioni al Nord con nubi in addensamento il sabato e rovesci e temporali sparsi la domenica. Nel resto d'Italia il fine settimana è sereno, salvo qualche velatura sia al Centro che al Sud (LE).

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo WSBK - Ducati, Redding 5° dopo le libere di Donington - FormulaPassion.it I due piloti del team Aruba.it Racing " Ducati chiudendo rispettivamente in quinta e settima posizione in attesa della Gara - 1 di domani che, stando alle previsioni meteo, potrebbe essere ...

Varallo cancellato il Summer Carlavèe: colpa del meteo "A causa delle pessime previsioni meteo del weekend abbiamo deciso di annullare la manifestazione Summer Carlavèe in programma per sabato 3 domenica 4 luglio... Valuteremo la possibilità di recuperarla nel corso dell'estate"...

