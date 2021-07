Centro Studi Borgogna presenta “Diritto e Sanità”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Milano, 1 luglio 2021) - Ciclo di incontri in collaborazione con Innovazione per l'Italiasullae la Pubblica Amministrazione. 5° appuntamento l'8 luglio con “GDPR: la gestione del dato sanitario durante l'emergenza Covid” Milano, 1 luglio 2021 - Da sempre attento al tema della salute e ai suoi profili giuridico-operativi, il Il 5° ed ultimo appuntamento, che si terrà giovedì 8 luglio, in diretta sui social dalle ore 17.00, è dedicato a “GDPR: la gestione del dato sanitario durante l'emergenza Covid”. A moderare l'incontro sarà Pierluigi Perri, Professore e Data Protection Officer Università degli ...