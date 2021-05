Nuove lavagne interattive multimediali | come funzionano e perché sono utili

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 maggio 2021) La tecnologia è in continua evoluzione. Sul mercato hi-tech vengono immessi prodotti sempre nuovi in grado di offrire prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti,nel caso delle LIM di ultima generazione, le, conosciute ancheelettroniche. Questi dispositivicostituiti da una superficie interattiva che permette di scrivere, disegnare o visualizzare testi, riprodurre video e animazioni e più in generale contenuti digitali. Rispetto alle vecchie LIM si contraddistinguono per l’altissima risoluzione dello schermo, il monitor professionale interattivo con tecnologia multi touch screen, i bassissimi consumi elettrici e una notevole interconnettività con smartphone e tablet, All’interno delle aziende ...