DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: Sainz si gioca il podio, si ritira Bottas. Hamilton fatica! (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 41° giro/78 Sainz ha quasi dimezzato il suo distacco da Verstappen. Da 6? a 3?7! 40° giro/78 Vettel, quinto, sta disputando la sua miglior gara da quando è arrivato alla Aston Martin. 40° giro/78 Domenica nerissima per la Mercedes sin qui. Bottas era secondo, ma si è ritirato perché i meccanici non sono riusciti a staccare la gomma destra anteriore durante il pit-stop. Hamilton aveva provato ad anticipare il cambio gomme, ma gli è andata malissimo: non solo non ha superato Gasly, ma è stato passato anche da Perez e Vettel! 39° giro/78 I primi sette in classifica, Sainz compreso, hanno montato tutti gomme hard, proprio per ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 41° giro/78ha quasi dimezzato il suo distacco da Verstappen. Da 6? a 3?7! 40° giro/78 Vettel, quinto, sta disputando la sua miglior gara da quando è arrivato alla Aston Martin. 40° giro/78 Domenica nerissima per la Mercedes sin qui.era secondo, ma si èto perché i meccanici non sono riusciti a staccare la gomma destra anteriore durante il pit-stop.aveva provato ad anticipare il cambio gomme, ma gli è andata malissimo: non solo non ha superato Gasly, ma è stato passato anche da Perez e Vettel! 39° giro/78 I primi sette in classifica,compreso, hanno montato tutti gomme hard, proprio per ...

