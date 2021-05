Maneskin irriconoscibili | “Dalle strade di Roma…” | l’inizio di tutto

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Spunta la foto dei, vincitori del Festival di Sanremo 2021: “di” Non tutti lo sanno, spunta lo scatto del passatoQuesta sera, ci sarà l’atteso appuntamento con L’Eurovision Song Contest, tanto atteso per L’Italia, dato che, a parteciparvi ci saranno i vincitori del Festival di Sanremo 2021, I, che hanno ottenuto il primo posto con il brano Zitti E Buoni. L’Eurovision è una competizione che vede la partecipazione degli artisti che hanno vinto, come nel nostro caso, Il Festival della canzone, nel proprio Paese. Prima della finale, ovviamente ci sono state le semifinali. Ebbene, l’ansia è elevata perchè a prendevi parte, come abbiamo appena citato, ci sarà il grippo rock. Li abbiamo conosciuti ad X-Factor, e subito, successivamente, il ...