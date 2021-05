Giulia Salemi: con chi è in contatto del GF Vip e il sogno nel cassetto (Di giovedì 20 maggio 2021) L'influencer a ruota libera: lavoro, amore, sogni e futuro L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 20 maggio 2021) L'influencer a ruota libera: lavoro, amore, sogni e futuro L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - MediasetPlay : Giulia trasforma Paola Di Benedetto nel perfetto stile Salemi tra consigli sulla convivenza e ricordi d'infanzia. U… - Cosmopolitan_IT : Ma vogliamo prenderci un momento per ricordarci il vestito di Giulia Salemi a Verissimo? #GiuliaSalemi #Verissimo… - potente_adoro : Ma come si fa a non amarlo, e' un amore ?????? Non si sa chi e' piu' fortunato fra i due dato che lo sono entrambi(for… - transformers452 : @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel @lapartevera Giulia Modesta Salemi -