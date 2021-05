C' è lo zampino del caro amico e produttore Eric Roth e racconterà le mille vite in una della star

Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 maggio 2021) Cher beauty evolution guarda le foto Tutti ci siamo trovati, almeno una volta nella vita, nella difficile situazione di fare il regalo al classico/a/a “che ha già tutto”. E al quale, probabilmente, nel corso degli anni noi stessi abbiamo già regalato di tutto. Ecco, per il 75esimo compleanno di Cher, che cade proprio oggi, il suo “dear dear friend” – come lo chiama lei –ha deciso di farle un regalo più che originale. Cher, per i 75 anni “riceve in regalo” un biopic Lo sceneggiatore statunitense – candidato cinque volte all’Oscar alla migliore ...