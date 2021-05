Playoff Serie C, Juve Stabia-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo turno al via. Tutto pronto per Juve Stabia-Palermo.Un risultato su tre per la compagine rosanero che, alle ore 17.30, sfiderà gli uomini di Padalino allo Stadio "Romeo Menti". La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Playoff Serie C, LE PROBABILI FORMAZIONI DI Juve Stabia-PalermoTuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo turno al via. Tutto pronto per.Un risultato su tre per la compagine rosanero che, alle ore 17.30, sfiderà gli uomini di Padalino allo Stadio "Romeo Menti". La, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.C, LE PROBABILI FORMAZIONI DITuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al ...

