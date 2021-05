X Factor | ecco chi sarà il conduttore della prossima edizione!

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sky ha scelto il nuovodi X! Si tratta dell’attore Ludovico Tersigni, che a quanto parel’erede di Alessandro Cattelan, che aveva annunciato l’addio al talent nel corso dell’ultima puntata di X2020. Tersigni, classe 1995, è nato a Nettuno in provincia di Roma, e sin da piccolo si è sempre dedicato alla recitazione, fino ad ottenere nel 2014 una parte nel film Arance & martello. Il 25enne si è fatto conoscere dal pubblico in primis per per la serie Skam Italia, firmata Netflix, in cui ha interpretato Giovanni Garau, e in seguito per il ruolo di Alessandro Alba in Summertime – la serie tv di Netflix ispirata al romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo, di cui è stata annunciata anche la seconda stagione. La notizia è stata riportata da Dagospia, che ha rivelato come dopo ...