Roma-Lazio 2-0, le pagelle: Fonseca condanna Inzaghi, i biancocelesti sono fuori dalla Champions (Di sabato 15 maggio 2021) Un derby è sempre un derby. La stagione della Roma non è stata positiva, ma i giallorossi hanno giocato con il massimo impegno contro i rivali di sempre. La Lazio si conferma in un periodo poco entusiasmante, è quanto emerso anche dalle pagelle. Brutto passo falso dei biancocelesti che sono praticamente fuori dalla lotta alla Champions League, nel complesso la stagione è stata positiva. sono mancati i sussulti nella fase calda, ma sono state gettate le basi per il futuro. Prova d'orgoglio per la Roma che si conferma al settimo posto, decide un gol di Mkhitaryan dopo 42 minuti. Partita sottotono per i biancocelesti. Al 77? la chiude Pedro, espulso Acerbi. Finisce 2-0, ...

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - robyholdopen70 : RT @el_flaco75: #ROMLAZ Roma 2, lazio GNEEEEENTEEEEEEEEEEEEE - specialistonly1 : RT @goal: ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? -