Covid Italia, Costa: "Fiducioso in agosto senza mascherine" (Di sabato 15 maggio 2021) "Dobbiamo fare ragionamenti di buon senso basati sui numeri, le vaccinazioni accelerano sempre di più e la situazione epidemiologica migliora di settimana in settimana, con questi dati confortanti avremo un agosto con più libertà e anche con la possibilità di togliere la mascherina all'aperto". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sul coprifuoco "lunedì verrà presa una decisione in senso positivo sullo spostamento alle 23 o alle 24. Un segnale che io reputo positivo nella logica della gradualità. Ma è chiaro che a giugno si andrà verso l'abolizione, questa è più di un'ipotesi. I dati oggi ci dipingono una situazione positiva dei contagi e dei ricoveri in ospedale e si vede un miglioramento dei parametri di settimana in settimana", osserva Costa. Sulla possibilità di fare il richiamo del ...

