Valentino Rossi tra i primi 10: "Sento meglio la moto. I test a Jerez sono serviti"

A conclusione della seconde prove libere Valentino Rossi si classifica tra i primi 10. Domani partirà direttamente dalla Q2. A sole cinque gare dall'inizio del mondiale, il pilota di Tavullia entra sempre più in confidenza con la nuova moto e dà ancora prova di incredibile tenacia e resistenza. "Bene la sessione su asciutto, Sento meglio la moto e l'ingresso in curva. Le motivazioni restano, il supporto del team aiuta". Photo credit: Valentino Rossi Media Center

Valentino rimane soddisfatto del suo nono posto e del feeling positivo con la moto in seguito dei test a Jerez. Il Gran Premio si disputerà a Le Mans tracciato a lui storicamente favorevole.

