Rula contro Zoro | “Trasmissione sessista”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Come c’è sempre qualcuno più puro pronto a epurare, c’è sempre qualche campione del politically correct pronto a bacchettare altri campioni del politically correct. È quello che è successo a Diego Bianchi, conduttore di Propaganda live, il programma satirico di La7 adorato dai salottini buoni. Nella scaletta del programma era prevista la presenza di otto ospiti, tra cui la stessaJebreal. Che però, con un tweet al vetriolo, ha declinato l’invito. Perché? Perché la selezione è stata: “Sette ospiti… solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Il parterre doveva includere Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi ed Enrico Melozzi, insieme alla ...

La giornalistaJebreal rifiuta all'ultimo minuto l'invito al programma tv di La7 Propaganda Live per protestala discriminazione di genere. Jebreal " annunciata come ospite per la puntata di questa sera, ...Con grande probabilità dunqueJebreal non sarà presente tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live . La giornalista e scrittrice palestinese si è schieratala scelta del ...Quando la giornalista ha appreso da Instagram di essere l’unica donna ospite per la puntata di questa sera, ha declinato l’invito: ...Rula, dopo aver visto il post e aver comunicato la sua decisione, ha a sua volta postato un commento fornendo le ragioni della sua scelta: “7 ospiti… Solo una donna! Come mai? Con rammarico devo decli ...