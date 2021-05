LIVE Moto3 | GP Francia in DIRETTA | Rodrigo detta il passo Bene Migno | Antonelli e Fenati

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.51 Si migliora Masià che per 12 millesimi si piazza alle spalle di Oncu!. Lotta in casa KTM a 3 minuti dalla fine. 13.50 La classifica aggiornata: 1 53 D. ÖNCÜ 1:42.595 2 71 A. SASAKI +0.160 3 2 G.+0.351 4 50 J. DUPASQUIER +0.395 5 5 J. MASIA +0.597 6 7 D. FOGGIA +0.654 7 16 A.+0.681 8 54 R. ROSSI +0.791 9 24 T. SUZUKI +0.895 10 23 N.+0.901 13.49 Sasaki strappa il secondo tempo. Oncu resta al comando del gruppo con il tempo di 1.42.595. 13.47 Oncu svetta in classifica davanti ae Masià. Il turco di KTM è ad un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 12.58 Tutto è pronto da Le Mans per il secondo impegno del fine settimana. Dopo una mattinata d ...Moto3 Gp Francia Le Mans Prove Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia classe Moto3, disputata a Le Mans, è stata caratterizzata dal meteo e dalle tante cadute. L'asfal ...