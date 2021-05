(Di giovedì 13 maggio 2021)87, si è tenuta stamani la prima preghiera dia Istanbul, riconvertita da museo in moschea il 24 luglio dello scorso anno.Centinaia di fedeli si sono riuniti nella piazza antistante, nella zona storica di Sultanahmet, rimanendo in buona parte all’esterno per garantire il distanziamento e il rispetto delle misure anti-Covid, mente un numero limitato è stato ammesso dentro l’edificio. La preghiera è stata guidata dal capo della Presidenza per gli affari religiosi (Diyanet), Ali Erbas, massima autorità sunnita in. Subito, i fedeli hanno intonato diversi slogan contro Israele e a sostegno nella causa palestinese. Per quasi un millennio basilica cristiana,venne ...

Advertising

HuffPostItalia : Turchia: fine Ramadan a Santa Sofia dopo 87 anni - GHERARDIMAURO1 : Turchia: fine Ramadan a Santa Sofia dopo 87 anni - fisco24_info : Turchia: fine Ramadan a Santa Sofia dopo 87 anni: Centinaia all'esterno per misure anti-Covid, cori pro-Palestina - RadioItaliaIRIB : Alla fine del Ramadan la Turchia porrà fine al lockdown anti-Covid - giornaleradiofm : Approfondimenti: Turchia: fine Ramadan a Santa Sofia dopo 87 anni: (ANSA) - ISTANBUL, 13 MAG - Dopo 87 anni, si è t… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia fine

Agenzia ANSA

Dopo 87 anni, si è tenuta stamani la prima preghiera diRamadan a Santa Sofia a Istanbul, riconvertita da museo in moschea il 24 luglio dello scorso ... massima autorità sunnita in. Subito ...Dopo 87 anni, si è tenuta stamani la prima preghiera diRamadan a Santa Sofia a Istanbul, riconvertita da museo in moschea il 24 luglio dello scorso ... massima autorità sunnita in. Subito ...La F1 nel 2021 ha intenzione di disputare 23 gare, un numero mai sostenuto nel corso della propria storia. La pandemia legata al Coronavirus rende quanto mai improbo questo obiettivo, ma sino ad ora S ...Dell’ennesimo dramma che si sta consumando in queste ore in Medio Oriente la cosa che più mi colpisce è notare come il dibattito si sia immediatamente polarizzato seguendo il medesimo schema che ha ca ...