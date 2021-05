Harry voleva lasciare i reali a 20 anni e ammette: “L’ho fatto per i miei figli” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Principe Harry come non l’abbiamo mai sentito. E sì, perché ad alcuni mesi dalla decisione di lasciare la Casa Reale, il secondogenito di Carlo ha deciso di rivelare qualche particolare in più sulla sua scelta di condurre una vita diversa quella che gli aveva riservato la genetica, lasciando per sempre l’Inghilterra. L’occasione per raccontarsi è stata concessa da Dax Shepard e Monica Padman per il podcast Armchair Expert, nel quale il duca di Sussex ha spiegato tutti i passi compiuti prima di arrivare alla drastica scelta di lasciare la famiglia per provare a camminare da solo, seppur legato alle sue origini che non può e non deve rinnegare. Harry ha così raccontato di aver maturato la decisione di lasciare la famiglia già a 20 anni: “Avevo 20 anni e pensavo di non ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Principecome non l’abbiamo mai sentito. E sì, perché ad alcuni mesi dalla decisione dila Casa Reale, il secondogenito di Carlo ha deciso di rivelare qualche particolare in più sulla sua scelta di condurre una vita diversa quella che gli aveva riservato la genetica, lasciando per sempre l’Inghilterra. L’occasione per raccontarsi è stata concessa da Dax Shepard e Monica Padman per il podcast Armchair Expert, nel quale il duca di Sussex ha spiegato tutti i passi compiuti prima di arrivare alla drastica scelta dila famiglia per provare a camminare da solo, seppur legato alle sue origini che non può e non deve rinnegare.ha così raccontato di aver maturato la decisione dila famiglia già a 20: “Avevo 20e pensavo di non ...

