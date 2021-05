Sinisa Mihajlovic nonno | Virginia è incinta | la reazione commuove il web

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? #Mihajlovic diventerà nonno: la reazione alla notizia di Sinisa è virale - Gazzetta_it : VIDEO La figlia di Mihajlovic è incinta: la reazione di nonno Sinisa - SkySport : Sinisa Mihajlovic diventa nonno: il video in cui lo scopre - Gianluc21212259 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Mihajlovic diventerà nonno: la reazione alla notizia di Sinisa è virale - MiguelFrancus : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Mihajlovic diventerà nonno: la reazione alla notizia di Sinisa è virale -

Ultime Notizie dalla rete : Sinisa Mihajlovic

non sta più nella pelle: finalmente la notizia che tutti stavano aspettando, l'annuncio commuove il web.ha appena scoperto di diventare nonno e la notizia l'ha? L'...Fortissima l'emozione per il celebre allenatore ed ex calciatoreche ha appreso in queste ore di essere sul punto di diventare nonno: la lieta notizia è arrivata via social attraverso un commovente video girato appositamente da sua figlia Virginia,...Fortissima l’emozione per il celebre allenatore ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic che ha appreso in queste ore di essere sul punto di diventare nonno: la lieta notizia è arrivata via social attravers ...Una notizia improvvisa ha sconvolto la vita di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore ha letteralmente pianto dalla gioia.