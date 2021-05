Il menu degustazione agli insetti arriva a Milano (di M.P. Terrosi) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (di Maria Pia Terrosi) Orecchiette alle cime di rapa e grilli affumicati; ravioli ripieni di tarme; melanzane con pomodorini, caprino e locusta marinata. Sono alcuni piatti a base di insetti che tra pochi giorni si potranno provare anche in Italia. Per la precisione a Milano dove Giulia Tacchini, food designer, e Giulia Maffei, biologa, hanno fondato Entonote, un’associazione culturale che, a partire dal 20 maggio, proporrà menù degustazione a base di insetti. Se in Thailandia gli spiedini di cavallette sono uno street food e nelle strade di Bogotà un tipo di formiche, le hormigas culonas, vengono sgranocchiate al posto del pop corn, ora dunque anche l’Italia inizia a inserire gli insetti nelle ricette. Tra i cuochi famosi che provano a presentarli in tavola, forse il più noto è Renè ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) (di Maria Pia) Orecchiette alle cime di rapa e grilli affumicati; ravioli ripieni di tarme; melanzane con pomodorini, caprino e locusta marinata. Sono alcuni piatti a base diche tra pochi giorni si potranno provare anche in Italia. Per la precisione adove Giulia Tacchini, food designer, e Giulia Maffei, biologa, hanno fondato Entonote, un’associazione culturale che, a partire dal 20 maggio, proporrà menùa base di. Se in Thailandia gli spiedini di cavallette sono uno street food e nelle strade di Bogotà un tipo di formiche, le hormigas culonas, vengono sgranocchiate al posto del pop corn, ora dunque anche l’Italia inizia a inserire glinelle ricette. Tra i cuochi famosi che provano a presentarli in tavola, forse il più noto è Renè ...

Advertising

zazoomblog : Il menu degustazione agli insetti arriva a Milano (di M.P. Terrosi) - #degustazione #insetti #arriva #Milano - HuffPostItalia : Il menu degustazione agli insetti arriva a Milano (di M.P. Terrosi) - aquiyomanto : ogni video in cui balla è migliore dell’altro un menù degustazione con portate sempre più squisite via via che si p… - unmareimmenso : Facendo il menù degustazione, abbiamo allungato un sacco i templi - DavideFalchieri : @Asiaest Si. Menù degustazione -