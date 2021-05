Barbara D'Urso, l'abito è cortissimo: "Quanta volgarità", dettaglio non sfugge (Di mercoledì 12 maggio 2021) Loro si sfogano così, fanno una "terapia d'Urso", sono felici e si sentono meglio, ma in realtà lo fanno inutilmente, perché io neanche li leggo". Leggi anche l'articolo > Barbara D'Urso nel mirino ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Loro si sfogano così, fanno una "terapia d'", sono felici e si sentono meglio, ma in realtà lo fanno inutilmente, perché io neanche li leggo". Leggi anche l'articolo >D'nel mirino ...

Advertising

verogossipnews : Barbara D'urso ha un nuovo amore? #barbaracarmelitadurso #pomeriggio5 #swipeup nelle nostre #igstories per l'artico… - commentiamo1723 : Non Barbara D'Urso che si afferma come paladina contro il patriarcato e poi dice al marito di Eleonora Cecere che a… - leggoit : Denise #Pipitone, l' audio ripulito in esclusiva a #Pomeriggio5 : «L'ha uccisa?». Poi l'annuncio di Barbara D'Urso - Ingrid01980524 : RT @AleC0d1c3F1sc4l: Peggio ti senti. Avrò dimenticato un sacco di aneddoti che ci hanno fatto raggelare il sangue e contoncerci le budell… - zazoomblog : Barbara D’Urso l’abito è cortissimo: «Quanta volgarità» dettaglio non sfugge - #Barbara #D’Urso #l’abito… -