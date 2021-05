Migrante aggredito: polizia rintraccia tre aggressori (Di lunedì 10 maggio 2021) La polizia di Imperia ha rintracciato e denunciato a piede libero tre persone responsabili dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Ventimiglia a danno di un cittadino extracomunitario. I tre, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladi Imperia hato e denunciato a piede libero tre persone responsabili dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Ventimiglia a danno di un cittadino extracomunitario. I tre, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Migrante aggredito Ventimiglia, migrante pestato in strada da tre giovani con tubi e bastoni: il video choc sui social Ventimiglia , pestaggio choc ieri pomeriggio nel pieno centro: un migrante tra i 30 e i 40 anni è stato aggredito a colpi di spranga da tre persone. L'episodio avvenuto nel cuore della città a pochi metri dalla sede del comune, della polizia di frontiera. Sul caso è ...

