Errori e demeriti | Vigorito sul rigore ha ragione ma il tutto ha origini lontane

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una reazione a caldo comprensibile, probabilmente non condivisibile nei modi. Lo sfogo di Oresteè destinato a fare rumore per molto tempo. Il calcio dinegato al Benevento contro il Cagliari sarà al centro dei dibattiti di tutti i salotti calcistici. Sul banco degli imputati finiscono Daniele Doveri, arbitro della sfida con i sardi, e Paolo Silvio Mazzoleni, responsabile al var. La conversazione tra il romano e il bergamasco ha portato alla cancellazione di un penalty sacrosanto, fingendo di non vedere il contatto tra il ginocchio di Asamoah e la gamba di Viola. E’ pur vero che ilbisognava trasformarlo e il pareggio non avrebbe rappresentato la certezza della salvezza, ma l’errore è stato talmente macroscopico da non poter essere ignorato. Proprio per questo appare per ...