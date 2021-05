Internazionali d’Italia 2021: il sorteggio del tabellone maschile. Azzurri sfortunati, cammino in salita per Nadal (Di sabato 8 maggio 2021) Si è appena svolto il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2021. La fortuna non ha assistito sicuramente i tennisti italiani, chiamati subito quasi tutti ad un primo turno complicato. Anche tra i big non ha certamente sorriso Rafael Nadal, il cui cammino verso la finale è davvero ricco di insidie fin dall’esordio al secondo turno. Come detto sorteggio sfortunato per gli italiani, che sono ben otto nel tabellone principale, con la speranza che possa aggiungersi qualcuno dalle qualificazioni. Ancora una volta la fortuna gira le spalle a Jannik Sinner, che farà il suo esordio contro il francese Ugo Humbert ed il vincente al secondo turno affronterà Nadall. Ad aggiungersi anche un ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Si è appena svolto ildeldegli. La fortuna non ha assistito sicuramente i tennisti italiani, chiamati subito quasi tutti ad un primo turno complicato. Anche tra i big non ha certamente sorriso Rafael, il cuiverso la finale è davvero ricco di insidie fin dall’esordio al secondo turno. Come dettosfortunato per gli italiani, che sono ben otto nelprincipale, con la speranza che possa aggiungersi qualcuno dalle qualificazioni. Ancora una volta la fortuna gira le spalle a Jannik Sinner, che farà il suo esordio contro il francese Ugo Humbert ed il vincente al secondo turno affronteràl. Ad aggiungersi anche un ...

fattoquotidiano : Internazionali d’Italia, a Roma si misura la forza del tennis azzurro: Berrettini, Sinner e un tabù che dura da 40… - OA_Sport : Cammino complicato per Lorenzo Sonego agli Internazionali d'Italia 2021. Debutto con Gael Monfils, poi in caso di a… - Gazzetta_it : #Internazionali Bnl d’Italia, il sorteggio: per #Berrettini c’è Basilashvili, #Sinner con Humbert - sportface2016 : #IBI21 Il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia femminili 2021: Ashleigh #Barty testa di serie, p… - Leonard40959202 : Tabellone Internazionali d'Italia in PDF -