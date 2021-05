Parte la Difesa europea (con la Nato). Ecco il vertice a Bruxelles (Di giovedì 6 maggio 2021) La Difesa europea entra nel vivo. Oggi, a Bruxelles, l’Alto rappresentante Josep Borrell ha riunito i ministri della Difesa per discutere degli impegni dell’Ue, Sahel in testa, e dare ulteriore impulso al processo sullo “Strategic Compass”, l’attesa bussola strategica che dovrà mettere ordine tra priorità e obiettivi facendovi convergere i Paesi membri. Con Lorenzo Guerini e colleghi c’era anche Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, sia per la consuete collaborazione tra le due organizzazioni, sia per accogliere il via libera alla Partecipazione di Stati Uniti, Canada e Norvegia al progetto Pesco dedicato alla mobilità militare. È il sintomo dell’apertura della Difesa comune ai partner extra-Ue, un tema su cui l’Italia ha lavorato molto e continua a ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Laentra nel vivo. Oggi, a, l’Alto rappresentante Josep Borrell ha riunito i ministri dellaper discutere degli impegni dell’Ue, Sahel in testa, e dare ulteriore impulso al processo sullo “Strategic Compass”, l’attesa bussola strategica che dovrà mettere ordine tra priorità e obiettivi facendovi convergere i Paesi membri. Con Lorenzo Guerini e colleghi c’era anche Jens Stoltenberg, segretario generale della, sia per la consuete collaborazione tra le due organizzazioni, sia per accogliere il via libera allacipazione di Stati Uniti, Canada e Norvegia al progetto Pesco dedicato alla mobilità militare. È il sintomo dell’apertura dellacomune ai partner extra-Ue, un tema su cui l’Italia ha lavorato molto e continua a ...

