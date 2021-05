Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “La Corsa Rosa per me è tutto. Mi ha regalato emozioni indescrivibili” (Di giovedì 6 maggio 2021) Vincenzo Nibali ha fatto di tutto per essere pronto per l’inizio del Giro d’Italia, dopo l’infortunio al polso patito in allenamento. Lo Squalo dello stretto, nonostante il problematico avvicinamento, si dice fiducioso per quello che sarà lungo le ventuno tappe della Corsa Rosa. Durante la cerimonia di presentazione delle squadre che prenderanno parte al Giro d’Italia 2021, Nibali ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla gara ciclistica più importante del nostro Pese: “Il Giro d’Italia rappresenta tutto. E’ stata la gara che mi ha regalato tantissime emozioni. Per me è la massima espressione del ciclismo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)ha fatto diper essere pronto per l’inizio del, dopo l’infortunio al polso patito in allenamento. Lo Squalo dello stretto, nonostante il problematico avvicinamento, si dice fiducioso per quello che sarà lungo le ventuno tappe della. Durante la cerimonia di presentazione delle squadre che prenderanno parte alha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla gara ciclistica più importante del nostro Pese: “Ilrappresenta. E’ stata la gara che mi hatantissime. Per me è la massima espressione del ciclismo ...

Advertising

giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - Marty3188 : RT @msdsalute: E’ online la nostra campagna di sensibilizzazione sull’Ipertensione Polmonare realizzata con il patrocinio di @AMIPONLUS 'IL… - SpazioCiclismo : Giro d’Italia 2021, Davide Formolo: “Sono qui per la classifica, vedrò come risponderanno le gambe nelle tre settim… -