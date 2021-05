Bianca Guccero | ringraziamento speciale | “Una bellissima scoperta” – FOTO

(Di giovedì 6 maggio 2021) La splendidaGuaccero si avvicina alla fine dell’edizione di Detto Fatto e ci tiene a ringraziare una persona in particolare sui social Mancano solamente due puntate alla fine della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guccero

BlogLive.it

Penultimo appuntamento con Name That Tune â?? Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi in prima tv assoluta, su TV8, ieri 5 maggio. La squadra degli uomini, composta da Ri ...Bianca Guaccero torna sui social e con il suo ultimo post saluta Carla Gozzi che ha fatto parte del cast fisso di Detto Fatto.