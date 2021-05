Zan è ottimista per l’approvazione del suo ddl, ma la Lega prepara il tranello (Di martedì 4 maggio 2021) Inviti a bere caffè e a tavole rotonde per discutere della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo – magari pasteggiando – e aperture al dialogo. C’è una Lega che appare e fa capire di avere posizioni rigide, ma non troppo, e ce n’è una che – in realtà – sta tramando per affossare il ddl firmato da Alessandro Zan con un testo alternativo in cui scomparirebbe il termine “gender”. Quel che potrebbe accadere già da domani in Commissione Giustizia al Senato è la cartina di tornasole dell’atteggiamento di Salvini e dei suoi esponenti sul disegno di legge che inasprisce le pene per chi si macchia di reati nei confronti di persone omosessuali, transessuali (e non solo). Il deputato del PD, primo firmatario, si è detto ottimista. Ma, forse, la vicenda potrebbe avere dei risvolti non positivi per il normale deflusso parlamentare del ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Inviti a bere caffè e a tavole rotonde per discutere della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo – magari pasteggiando – e aperture al dialogo. C’è unache appare e fa capire di avere posizioni rigide, ma non troppo, e ce n’è una che – in realtà – sta tramando per affossare il ddl firmato da Alessandro Zan con un testo alternativo in cui scomparirebbe il termine “gender”. Quel che potrebbe accadere già da domani in Commissione Giustizia al Senato è la cartina di tornasole dell’atteggiamento di Salvini e dei suoi esponenti sul disegno di legge che inasprisce le pene per chi si macchia di reati nei confronti di persone omosessuali, transessuali (e non solo). Il deputato del PD, primo firmatario, si è detto. Ma, forse, la vicenda potrebbe avere dei risvolti non positivi per il normale deflusso parlamentare del ...

