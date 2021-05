Razzo cinese in caduta libera sulla Terra, l’Italia tra i Paesi a rischio di impatto (Di martedì 4 maggio 2021) Terrore tra gli scienziati che in queste ore sono alle prese con il rientro "incontrollato" di un Razzo cinese nell'atmosfera terrestre- Il Long March 5b, è quanto temono, potrebbe causare una pioggia di detriti. Il modulo centrale della nuova stazione spaziale di Pechino è stato lanciato pochi giorni fa e orbita attorno alla Terra circa ogni 90 minuti. Una caratterista che rende impossibile calcolarne la traiettoria per l'ammaraggio in mare in un punto predeterminato. Nel peggiore dei casi, ha spiegato alla Dpa l'astrofisico Jonathan McDowell dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge negli Stati Uniti, sarebbe "come un piccolo incidente aereo, ma con abbastanza frammenti e detriti da provocare ingenti danni". Eppure c'è anche chi è più ottimista. Come l'esperto Andrew Jones che sul ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 maggio 2021) Terrore tra gli scienziati che in queste ore sono alle prese con il rientro "incontrollato" di unnell'atmosfera terrestre- Il Long March 5b, è quanto temono, potrebbe causare una pioggia di detriti. Il modulo centrale della nuova stazione spaziale di Pechino è stato lanciato pochi giorni fa e orbita attorno allacirca ogni 90 minuti. Una caratterista che rende impossibile calcolarne la traiettoria per l'ammaraggio in mare in un punto predeterminato. Nel peggiore dei casi, ha spiegato alla Dpa l'astrofisico Jonathan McDowell dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge negli Stati Uniti, sarebbe "come un piccolo incidente aereo, ma con abbastanza frammenti e detriti da provocare ingenti danni". Eppure c'è anche chi è più ottimista. Come l'esperto Andrew Jones che sul ...

