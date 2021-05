Vaccino day, due note per riorganizzare meglio il servizio (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl giorno dopo il doppio appuntamento per il Vaccino day che nel comune capoluogo ha registrato 2000 somministrazioni, c’è spazio anche per le polemiche sui ritardi nei vaccini. Sono due, infatti, le note indirizzate all’attenzione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che sottolineano la necessità di organizzare al meglio il servizio. La prima è stata firmata dal consigliere comunale Antonio Cammarota, consigliere comunale de “La Nostra Libertà” e presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno ed invita il primo cittadino di Salerno ad uno sforzo maggiore, in termini di uomini e mezzi, da parte dell’amministrazione comunale, per evitare disagi, code, assembramenti che si sono registrati durante l’ultimo weekend. “Più di un mese fa – prosegue Cammarota – ho proposto la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl giorno dopo il doppio appuntamento per ilday che nel comune capoluogo ha registrato 2000 somministrazioni, c’è spazio anche per le polemiche sui ritardi nei vaccini. Sono due, infatti, leindirizzate all’attenzione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che sottolineano la necessità di organizzare alil. La prima è stata firmata dal consigliere comunale Antonio Cammarota, consigliere comunale de “La Nostra Libertà” e presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno ed invita il primo cittadino di Salerno ad uno sforzo maggiore, in termini di uomini e mezzi, da parte dell’amministrazione comunale, per evitare disagi, code, assembramenti che si sono registrati durante l’ultimo weekend. “Più di un mese fa – prosegue Cammarota – ho proposto la ...

