God of War 2 | i fan cercano nuovi indizi nell’immagine Twitter di Cory Barlog – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il director di God of War 2ha postato un’immagine di copertina sul suo profiloche sta facendo impazzire i fan alla ricerca di.. Il director di God of War e God of War 2 ha recentemente deciso di cambiare l’immagine del suo profilo. Solo che quello che è un gesto normale per molti, evidentemente non lo è per. I fan della serie, infatti, si sono messi ad analizzare nei dettagli l’immagine di copertina alla ricerca didell’attesissimo seguito delle avventure di Kratos e Atreus. Le persone non sono però … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo God of War 2: i fan...