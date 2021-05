Atletica | World Relays 2021 | Italia giù dal podio con le 4×400 Uomini quarti | donne quinte

(Di domenica 2 maggio 2021) Non arrivano medaglie per l’con le staffette del miglio alledileggera, i cosiddetti Mondiali di staffette che si sono conclusi a Chorzow (Polonia). Lafemminile ha fatto bella figura, chiudendo in quinta posizione col tempo di 3:32.69. Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli, Ayomide Folorunso hanno terminato alle spalle dell’Olanda (3:30.12) nella gara vinta da Cuba (3:28.41) davanti a Polonia (3:28.81) e Gran Bretagna (3:29.27). Quarto posto, invece, per lamaschile. Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio, Brayan Lopez, Vladimir Aceti hanno concluso col tempo di 3:05.11. La rimonta finale di Aceti ha permesso di chiudere a ridosso di Giappone (3:04.45) e Botswana (3:04.76), mentre l’Olanda ha vinto in 3:03.45. ...

sportface2016 : #atletica, #WorldRelays 2021: #Italia strepitosa con i primi posti della 4x100 femminile e 4x400 mista. Argento con… - zazoomblog : Atletica Italia surreale alle World Relays! La 4×100 femminile si tinge d’oro battute Polonia e Olanda - #Atletica… - fab_raccis73 : RT @atleticaitalia: #atletica TRIONFA LA 4x400 MISTA AZZURRA ALLE WORLD RELAYS ???? Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davi… - giachiii : RT @AtletiDisagiati: ORO, ORO, ORO! Oro alle World Athletics Relays in Polonia! Scotti, Trevisan, Mangione e Re! Grandissima Italia! #atle… - RoccoTerlizzi : RT @atleticaitalia: #atletica TRIONFA LA 4x400 MISTA AZZURRA ALLE WORLD RELAYS ???? Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica World

Solo che questa volta la sorpresa è davvero straordinaria, e prende le forme di una clamorosa vittoria nelleRelays, conquistate da Irene Siragusa , Gloria Hooper , Anna Bongiorni e ...Si comincia col botto. L'Italia è per la prima volta sul gradino più alto del podio delleRelays, i Mondiali di staffetta, a Chorzow, grazie ad una prova maiuscola della staffetta 4x400 mista di Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re. E va detto subito che per ...CHORZOW, 02 MAG - Si comincia col botto. L'Italia è per la prima volta sul gradino più alto del podio delle World Relays, i Mondiali di staffetta, a Chorzow, grazie ad una prova maiuscola della staffe ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di atletica leggera, grazie per averci seguito e buona serata! 20.51: Il riepilogo della serata. Ital ...