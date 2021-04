Crollo dei contagi Covid in Gran Bretagna: solo uno ogni mille abitanti | Ma le riaperture fanno risalire l'Rt (Di venerdì 30 aprile 2021) Crollo dei casi di Covid nel Regno Unito , dove l'Ons, equivalente britannico dell'Istat, indica nella settimana del 24 aprile un calo dei contagi ad una media di uno ogni mille abitanti circa : ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021)dei casi dinel Regno Unito , dove l'Ons, equivalente britannico dell'Istat, indica nella settimana del 24 aprile un calo deiad una media di unocirca : ai ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Alessandria, crollo capannone: prosegue l’ispezione dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di altre perso… - MediasetTgcom24 : Crollo dei contagi in Gb: uno ogni mille abitanti #covid - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Crollo dei contagi in Gb: uno ogni mille abitanti #covid - GiaPettinelli : Covid: crollo dei contagi in Gb, uno ogni 1.000 abitanti - Europa - ANSA - infoitsalute : Covid: crollo dei contagi in Gb, uno ogni 1.000 abitanti -