Cagliari-Roma | Semplici | “Bella prestazione Ma cammino ancora lungo”

"Bella prestazione e di carattere contro una squadra importante come la Roma. Siamo felici di questo risultato. 9 punti in 3 partite ci portano a riemergere ed a lottare per il nostro obiettivo. Il cammino è lungo, ma siamo sulla strada giusta". Queste le parole di Leonardo Semplici a Sky Sport dopo il successo del Cagliari contro la Roma. Tra i migliori in campo sicuramente Joao Pedro: "Ero consapevole delle sue qualità e che fosse forte. Ha fatto una partita di grande sacrificio, ma devo fare i complimenti a tutti – prosegue il tecnico dei sardi – Ovviamente bisogna guardare anche gli altri risultati. Dopo la sconfitta del Benevento sapevamo di poterci avvicinare e abbiamo colto l'opportunità. In alcuni momenti si poteva osare di più, ma va bene ...

