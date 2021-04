Covid Toscana | oggi 886 contagi e 26 morti | bollettino 24 aprile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 886 ida coronavirus in, 24, secondo i dati deldella regione che da lunedì 26sarà zona gialla, con nuove regole su spostamenti, scuola, ristoranti. Da ieri, registrati altri 26. Sono 23.047 le persone (meno 2 per cento), al momento positive in tutta la. Crescono anche i guariti dall'inizio dell'emergenza, che data oramai oltre un anno fa: 192.794 in tutto, l'86,9 per cento dei 221.859 casi di positività segnalati dal 2020 ad) e 1.320 (più 0,7 per cento) si sono aggiunti nelle ultime ventiquattro ore. Guariti a tutti gli effetti: non solo più senza sintomi o manifestazioni cliniche associate all'infezione, ma anche da un punto di vista virale, tutti ...