Strage di Viareggio | Mauro Moretti diventerà amministratore della partecipata statale Psc Proteste dei familiari delle vittime

(Di venerdì 23 aprile 2021) Idiprotestano contro l’ennesima promozione, ai vertici di un’azienda a partecipazione pubblica, di, imputato nel processo, ancora in corso, per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, costato la vita a 32 persone, tra cui tre bambini. La Psc, colosso nel settore impiantisticocostruzioni e infrastrutture con affari nel Golfo, in Russia e America del Sud, lo ha nominato consigliere, annunciando che prestodelegato del gruppo partecipato al 10% dalla pubblica Fincantieri e per un altro 9,64% da Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta controllata dal ministero dell’Economia. Per lui, condannato sia in primo che in secondo grado ...

... intanto perché come immaginerete ogni volta che si parla di questi argomenti per noi è come riaprire una ferita e poi abbiamo visto con ladia cosa possono portare tempi lunghi". ...... intanto perché come immaginerete ogni volta che si parla di questi argomenti per noi è come riaprire una ferita e poi abbiamo visto con ladia cosa possono portare tempi lunghi", ...Suo fratello Antonio è scomparso il 29 giugno 2009. Faceva il fornaio. E’ morto alle 23.50 quella notte, nella strage di Viareggio. Aveva 51 anni, stava andando al lavoro in bici, il suo turno sarebbe ...Il presidente Giani e l’assessore Baccelli al fianco dei delegati alla sicurezza: «La richiesta di Ferrovie di restituire le spese legali suona come una beffa» ...