Alitalia, fonti UE non vedono accordo imminente (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Nessun passo avanti con l’UE sul dossier Alitalia, mentre il governo punta a fare presto per far decollare la newco ITA in tempo per la stagione estiva. Le questioni da dirimere sono molte e la situazione finanziaria della “vecchia” Alitalia sempre più pesante. Le trattative fra la Commissione europea ed il governo proseguono, ma fonti di Bruxelles confermano che l’accordo non è imminente e che negli ultimi giorni non si sono registrati particolari passi in avanti sui temi chiave – slot, asset, marchio e personale – per la discontinuità economica. Le fonti europee, chiarendo che non si vede una soluzione entro 48 ore e non è neanche in programma un incontro tra i ministri italiani e la Commissaria Vestager, precisano che la Commissione “non impone diktat ma evidenzia che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Nessun passo avanti con l’UE sul dossier, mentre il governo punta a fare presto per far decollare la newco ITA in tempo per la stagione estiva. Le questioni da dirimere sono molte e la situazione finanziaria della “vecchia”sempre più pesante. Le trattative fra la Commissione europea ed il governo proseguono, madi Bruxelles confermano che l’non èe che negli ultimi giorni non si sono registrati particolari passi in avanti sui temi chiave – slot, asset, marchio e personale – per la discontinuità economica. Leeuropee, chiarendo che non si vede una soluzione entro 48 ore e non è neanche in programma un incontro tra i ministri italiani e la Commissaria Vestager, precisano che la Commissione “non impone diktat ma evidenzia che ...

